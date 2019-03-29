В Уфе появился новый автобусный маршрут в Дему

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-29T17:06:40+03:00

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Городские власти Уфы запустили новый маршрут автобуса из Демского района башкирской столицы. Автобус под номером №364п будет ходить от улицы Дагестанская в районе гипермаркета «Магнит» до Центрального рынка. Примечательно, что автобус будет ходить по Миловскому шоссе.

Маршрут нового автобуса пройдет через всю Дему, затем маршрутка поедет на Мармылево, а оттуда – в Миловку и через Затон выйдет на улицу Галле. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, автобусы начнут ходить с шести часов утра и будут ездить через каждый полчаса.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, точное расписание будет установлено после обкатки маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU