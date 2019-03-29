В Уфе появился новый автобусный маршрут в Дему
Городские власти Уфы запустили новый маршрут автобуса из Демского района башкирской столицы. Автобус под номером №364п будет ходить от улицы Дагестанская в районе гипермаркета «Магнит» до Центрального рынка. Примечательно, что автобус будет ходить по Миловскому шоссе.
Маршрут нового автобуса пройдет через всю Дему, затем маршрутка поедет на Мармылево, а оттуда – в Миловку и через Затон выйдет на улицу Галле. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, автобусы начнут ходить с шести часов утра и будут ездить через каждый полчаса.
Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, точное расписание будет установлено после обкатки маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU