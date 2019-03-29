В Башкирии учителя подозревают в домогательствах к школьнице
Накануне в одной из сельских школ в Башкирии произошел странный инцидент. На камеру видеонаблюдения в одном из кабинетов попала необычная встреча местного учителя и старшеклассницы. На кадрах, которые оказались в распоряжении ГТРК «Башкортостан», видно, как пожилой мужчина приблизился к несовершеннолетней ученице. Вскоре он стал гладить ее, а затем и вовсе приподнял над полом и обнял.
Происходящее остановила вошедшая в кабинет другая ученица. Тут же мужчина опустил девочку обратно на пол. О том, что было дальше, и началась ли проверка этого странного инцидента, пока не сообщается.
Необычная встреча педагога с ученицей в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU