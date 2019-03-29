В Башкирии учителя подозревают в домогательствах к школьнице

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-29T11:56:32+03:00

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Накануне в одной из сельских школ в Башкирии произошел странный инцидент. На камеру видеонаблюдения в одном из кабинетов попала необычная встреча местного учителя и старшеклассницы. На кадрах, которые оказались в распоряжении ГТРК «Башкортостан», видно, как пожилой мужчина приблизился к несовершеннолетней ученице. Вскоре он стал гладить ее, а затем и вовсе приподнял над полом и обнял.

Происходящее остановила вошедшая в кабинет другая ученица. Тут же мужчина опустил девочку обратно на пол. О том, что было дальше, и началась ли проверка этого странного инцидента, пока не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/700013" frameborder="0"></iframe> Необычная встреча педагога с ученицей в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU