2019-03-30T15:52:04+03:00
Происшествия

В Башкирии полицейский помог спастись из пожара жильцам многоэтажки

Он приехал на место до прибытия экстренных служб
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сотрудник уфимского линейного управления МВД по Башкирии Сергей Молчанов поздним вечером примчался к пятиэтажному дому в Белебее – родственники, которые там жили, сообщили, что их квартира горит. Старший оперуполномоченный полиции по станции Аксаково без раздумий бросился эвакуировать жильцов многоэтажки до прибытия пожарной охраны.

Как сообщает пресс-служба линейного управления МВД по Башкирии, майор Молчанов вместе со своим знакомым выломали дверь в подъезде, поскольку домофон был неисправен, и стали по очереди эвакуировать жильцов.

- Благодаря самоотверженным действиям мужчинам удалось вывести из горящего дома трех женщин и семейную пару до приезда специальных служб, в том числе жильцов из квартиры, где был очаг возгорания, - рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, благодаря вмешательству полицейского в пожаре никто не пострадал. После тушения пожара он на время приютил у себя родных, чья квартира пострадала от пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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