2019-03-29T11:11:30+03:00
Общество

В уфимском Затоне построят новый микрорайон

Жители и гости башкирской столицы уже через несколько лет не узнают свой город
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Глобальные планы городских властей подхватили застройщики и Уфа постепенно превращается в одну большую стройплощадку. Горожанам из-за этого переживать не стоит: вместе с высотными домами в новых микрорайонах появляются благоустроенные парки, детские площадки, новые поликлиники, школы и детсады.

Мало кто знает, но совсем скоро между Затонским мостом и самим Затоном возникнет настоящий город в городе, строительство которого уже началось.

Подробнее о проекте «Затон Восточный» в интервью с «Комсомолкой» рассказала руководитель отдела продаж АО «СЗ ИСК г. Уфы» Айгуль Гарипова (подробнее - по ссылке).

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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