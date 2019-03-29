В уфимском Затоне построят новый микрорайон
Жители и гости башкирской столицы уже через несколько лет не узнают свой город
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Глобальные планы городских властей подхватили застройщики и Уфа постепенно превращается в одну большую стройплощадку. Горожанам из-за этого переживать не стоит: вместе с высотными домами в новых микрорайонах появляются благоустроенные парки, детские площадки, новые поликлиники, школы и детсады.
Мало кто знает, но совсем скоро между Затонским мостом и самим Затоном возникнет настоящий город в городе, строительство которого уже началось.
Подробнее о проекте «Затон Восточный» в интервью с «Комсомолкой» рассказала руководитель отдела продаж АО «СЗ ИСК г. Уфы» Айгуль Гарипова (подробнее - по ссылке).
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ИСТОЧНИК KP.RU