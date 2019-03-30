2019-03-30T08:55:13+03:00
Общество

В уфимской мэрии назвали стоимость проезда на речных паромах

У речного транспорта появился также новый маршрут
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Городская администрация Уфы объявила стоимость проезда на паромах, которыми пользуются садоводы. В 2019 году проезд на речном транспорте будет стоить 25 рублей для взрослых и детей старше 10 лет, 15 рублей – для льготников и детей от 5 до 10 лет и бесплатно для детей до 5 лет.

В городской администрации рассказали и о новом маршруте речного транспорта. Паром будет курсировать между «Зеленым мысом» и Сипайлово. Стоимость проезда на нем составит: 65 рублей для взрослых и детей старше 10 лет, 35 рублей для льготников и детей от 5 до 10 лет и бесплатно для детей до 5 лет.

Цена от переправы «Зеленый мыс» до Дудкино и Трамплина, а также от Сипайлово и до Трамплина и Дудкино состоит 32 рубля. Для льготной категории граждан – 16 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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