2019-03-29T10:11:59+03:00
Общество

В Башкирии полиция разыскивает двух бесследно пропавших школьниц

Девушки исчезли с разницей в три дня
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
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МВД по Башкирии разыскивает двух девочек подростков, пропавших с разницей в три дня. 15-летняя Дарья Чернова бесследно пропала в Уфе, 23 марта. Она ушла из дома по улице Брянской. Еще одна девушка, 17-летняя Раиса Гавриленко пропала в Стерлитамаке 26 марта. Полиция обращается ко всем неравнодушным жителям республики: если вы знаете, где находятся девушки, незамедлительно свяжитесь с инициаторами поиска.

Приметы Дарьи Черновой: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы ниже плеч, голубые глаза. В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку и черные джинсы. Если вы видели Дарью, свяжитесь, пожалуйста, с инициатором поиска по телефонам: 8 (996) 104-38-07, 8(927) 317-73-66, 279-59-39.

Приметы Раисы Гавриленко: рост 160 сантиметров, на вид 18-20 лет, среднего телосложения, глаза карие, длинные волосы. Есть и особые приметы: на правом предплечье шрам, на двух пальцах правой руки носит кольца, есть цепочка с кулоном в виде восьмерки и золотые серьги. В день пропажи была одета в черную кожаную куртку, белую футболку, коричневую олимпийку на молнии, длинную юбку с рисунком и черные сапоги. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просьба связаться с инициатором поиска по телефонам: 8(961) 35-90-407, 8(3473) 20-45-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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