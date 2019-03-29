Центробанк подал на банкротство уфимского Роскомснаббанка

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-29T09:00:14+03:00

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Отделение Цетробанка России Национальный банк Башкирии подал иск о признании банкротом уфимского Роскомснаббанка в Арбитражный суд республики. Регулятор отозвал лицензию у последнего в регионе банка еще 7 марта. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

По данным издания, обязательства банка перед вкладчиками оцениваются в 17,4 млрд рублей. Из них порядка 17 млрд рублей – деньги вкладчиков из Башкирии. Всего их насчитывается 31,9 тысяч человек.

Как сообщали ранее в Агентстве по страхованию вкладов, банками-агентами по возврату вкладов стали Сбербанк и «Уралсиб». Уже в первую неделю выплат вкладчикам вернули 14,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU