2019-03-29T08:39:00+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» аннулировал триста билетов на домашний матч с «Авангардом»

Виной всему технический сбой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Накануне при продаже билетов на домашние матчи «Салавата Юлаева» на матч с «Авангардом» произошел технический сбой. Из-за ошибки клубу пришлось аннулировать 300 билетов на третий матч финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Как рассказали в пресс-службе клуба, ошибка возникла, когда один из болельщиков попытался купить три сотни билетов по одной банковской карте.

-Повторно проданные билеты признаны недействительными, денежные средства будут возвращены на карту, с которой был произведен платеж. Приносим свои искренние извинения болельщику, пострадавшему в результате технического сбоя, - заявили в клубе.

В администрации «Салавата Юлаева» советуют всем, кто мог оказаться в числе покупателей недействительных билетов, позвонить по телефону 8-800-250-2222. Полный список недействительных билетов можно посмотреть в официальной группе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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