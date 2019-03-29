2019-03-29T10:48:26+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в последние дни марта

Первый весенний месяц завершится похолоданием
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Синоптики Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на три последних дня марта. Первый месяц весны в Башкирии завершится кратковременным похолоданием, дождем со снегом и сильным ветром.

Согласно прогнозу, в пятницу, 29 марта, по республике ожидается облачная погода, местами небольшой снег с дождем, в восточных районах Башкирии до умеренного. Ветер переменных направлений, порывистый, от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -1,-6 , днем +2, +7 . На отдельных участках дорог прогнозируется туман и гололедица. Видимость может сократиться до 500-1000 метров.

В предстоящую субботу, 30 марта, в некоторых районах пройдет небольшой снег, днем с дождем. Ветер будет западный, юго-западный, днем порывы до сильного. Ночью температура воздуха опустится до -1, -6 , местами до -11 , днем 0, +5 .

В воскресенье, 31 марта, ожидается мокрый снег, днем с дождем, местами до умеренного, слабый гололед. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Ночью столбики термометра опустятся до 0, -5 , днем +1, +6 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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