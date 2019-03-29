2019-03-29T07:31:07+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель погиб при встречном столкновении «десяток»

Мужчине было всего 22 года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вчера утром, 28 марта, в Янаульском районе Башкирии произошла смертельная авария. На дороге Янаул - Старый Курдым столкнулись два встречных ВАЗ-2110. За рулем первого находился 22-летний парень, вторым управляла 38-летняя женщина.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что обоих водителей увезли с места ДТП на «скорой». К сожалению, травмы молодого человека оказались слишком обширными. В четверг вечером он скончался в реанимации местной больницы.

По факту случившегося начато расследование. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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