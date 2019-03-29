2019-03-29T07:50:30+03:00
Общество

Пропавший в Башкирии 40-летний Рустам Закиров найден мертвым

Мужчину искали почти два месяца
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Печальная весть пришла от волонтеров-поисковиков накануне вечером, 28 марта. Пропавший в Дюртюлях 40-летний Рустам Закиров найден мертвым. Обстоятельства его гибели не раскрываются, как не сообщается и место, где было найдено тело.

Мужчину, напомним, искали почти два месяца. Он числился пропавшим с 4 февраля, и все это время родственники не теряли надежды снова увидеть мужчину. Розыск вели добровольцы местного отряда "Лиза Алерт" и полиция.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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