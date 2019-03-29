В Башкирии почти две тысячи вкладчиков рискуют потерять свои деньги

СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-29T08:39:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше полутора тысяч человек в Башкирии лишились своих накоплений. Все они вложили деньги в потребительский кооператив «Инвестсоцвклад». Но вдруг, как сообщает ГТРК «Башкортостан», все офисы компании закрылись, а телефоны стали недоступны.

Вкладчиками кооператива в основном были пенсионеры. Они поверили яркой рекламе в газетах, где обещалась прибыль аж 13% годовых.

По информации журналистов, председатель «Инвестсоцвклада» раньше являлся учредителем другого кооператива - «Соцвклад». Тот закрыли по требованию прокуратуры. Теперь полиция начала проверку и этой организации, ведь у нее имеются признаки финансовой пирамиды.

ИСТОЧНИК KP.RU