2019-03-29T06:28:41+03:00
Общество

В Уфе начали сносить крупный гаражный кооператив

На его месте построят дом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В уфимском микрорайоне Сипайлово началась работа по сносу гаражного кооператива «Жуковский». Как объяснили в мэрии города, договор аренды кооператива давно истек, да и сам он закрылся, так что боксы стоят здесь незаконно.

При этом собственники платили взносы с 2013 года, уже после ликвидации кооператива. Юридическую оценку этому дадут в полиции - обращение направлено правоохранителям.

Некоторые собственники поспешили самостоятельно вывезти гаражи, чтобы не искать их потом на штрафстоянке, но большая часть их все еще стоит. Когда участок полностью освободят, на нем постоят дом для тех, чье жилье ранее признали аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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