В администрации главы Башкирии произошли кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 06:56 2019-03-29T08:39:39+03:00

За день – сразу четыре новых назначения

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Вчера, 28 марта, врио главы Башкирии Радий Хабиров произвел несколько кадровых перестановок. По его указу Хайдар Валеев, возглавлявший башкирский ЦИК, занял пост начальника Управления главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политике.

Экс-глава Государственно-правового управления Альбина Воробьёва переведена на должность полпреда главы Башкирии в Госсобрании республики. Ее прежнее место занял Азат Галин, ранее работавший в этом управлении, в отделе правовой экспертизы.

Сменился и начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями. Им назначен Искандер Ахметвалеев. Прежде он возглавлял управление по работе с обращениями и приёму граждан. На этом посту его сменит Алексей Попков.

ИСТОЧНИК KP.RU