В администрации главы Башкирии произошли кадровые перестановки
Вчера, 28 марта, врио главы Башкирии Радий Хабиров произвел несколько кадровых перестановок. По его указу Хайдар Валеев, возглавлявший башкирский ЦИК, занял пост начальника Управления главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политике.
Экс-глава Государственно-правового управления Альбина Воробьёва переведена на должность полпреда главы Башкирии в Госсобрании республики. Ее прежнее место занял Азат Галин, ранее работавший в этом управлении, в отделе правовой экспертизы.
Сменился и начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями. Им назначен Искандер Ахметвалеев. Прежде он возглавлял управление по работе с обращениями и приёму граждан. На этом посту его сменит Алексей Попков.
ИСТОЧНИК KP.RU