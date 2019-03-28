В Башкирии директор фирмы пытался дать взятку приставам, чтобы вернуть 38 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-28T19:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Башкирии произошел курьезный случай. 49-летний директор фирмы попытался передать судебному приставу через своего посредника взятку в 2 млн рублей. Якобы, он договорился с приставом, что тот разблокирует счет фирмы за 3,8 млн. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, сумма, которая находилась на счету составляла более 38 млн рублей.

Однако сотрудники правоохранительных органов, как и судебные приставы, вовсе не собирались брать взятку и тем более не просили бизнесмена передавать им деньги. Силовики спланировали спецоперацию, в ходе которой незадачливого директора фирмы, как и его посредника, задержали. Руководителю организации предъявили обвинения сразу по двум статьям, сообщил собеседник «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU