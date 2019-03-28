2019-03-28T20:05:17+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за хлопка газа вспыхнул пожар, в котором пострадал один человек

Пострадавшего увезли в районную больницу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В минувший вторник, 26 марта, в одной из квартир по улице Мира в деревне Дмитриево-Поляна Шаранского района Башкирии произошло ЧП. На кухне хлопнула газо-воздушная смесь из-за чего в квартире начался пожар. Сотрудники пожарной охраны незамедлительно выехали на место.

По прибытии они обнаружили, что небольшой пристрой к дому уже обрушился, а дом полыхал открытым огнем. В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 5 человек личного состава пожарной охраны МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, огнем было повреждено имущество в однокомнатной квартире четырехквартирного дома. В 19:58 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара пострадал 52-летний мужчина. Его отвезли в Шаранскую районную больницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознаватель МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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