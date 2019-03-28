2019-03-28T18:46:51+03:00
Общество

Многодетная уфимка годами издевалась над четырьмя детьми

Сейчас в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по двум статьям
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сотрудники Кировского районного отдела следкома по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 46-летней многодетной матери. Женщину обвиняют в истязании четырех своих детей и неисполнению родительских обязанностей. Сейчас двое старших, 14 и 11 лет находятся с отцом, а двое младших, 7 и 10 лет – в отделении социальной реабилитации для несовершеннолетних.

Полная драматизма история началась в августе 2014 года. Тогда женщина стала «наказывать» детей, используя насилие как аргумент воспитания. Известно, что двое старших детей она родила, а еще двоих когда-то усыновила. Похоже, что избивала она всех четверых одинаково, не делая различий между ними. Она также запрещала рассказывать о побоях кому-либо, особенно отцу родных детей. В феврале дети все же рассказали об истязании отцу. Тогда историей заинтересовались правоохранительные органы.

- В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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