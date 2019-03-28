В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 21-летнюю Диану Кайнову

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-28T18:05:10+03:00

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Родные и близкие 21-летней Дианы Кайновой из Стерлитамака бьют тревогу: девушка ушла из дома в начале февраля этого года и бесследно пропала. Сейчас ее разыскивает полиция и волонтеры поискового отряда «Отклик».

Об обстоятельствах пропажи Дианы Кайновой почти ничего не известно. 9 февраля она в последний раз заходила на свою страницу в социальной сети и изменила статус. «С богом!» написала девушка и больше в сети не появлялась.

В день пропажи Диана Кайнова была одета в зеленый пуховик с капюшоном, черные джинсы, коричневые замшевые ботинки, розовую шапку и зеленый шелковый платок. С собой у нее была черная сумка.

Приметы Дианы Кайновой: рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлые русые волосы средней длины.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефону: 89871060601 или обратиться в полицию по номеру 02 или 102 (для мобильных).

ИСТОЧНИК KP.RU