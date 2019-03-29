2019-03-29T06:36:59+03:00
Происшествия

Уфимку обвиняют в убийстве своего мужа-дебошира

Ранее женщина уже бросалась с ножом на своего мужа
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе следователи возбудили уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, которую подозревают в убийстве своего супруга.

27 марта в полицию поступило сообщение, что в частном доме в Уфе обнаружено тело 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Прибывшие на место полицейские и следователи выяснили, что в ночь на 27 марта мужчина распивал алкоголь вместе со своей женой. Возникла ссора, и супруг ударил женщину. Та, не стерпев обиды, схватила нож и нанесла четыре удара в грудь обидчика, от чего тот скончался на месте. На утро тело убитого обнаружил брат подозреваемой, пришедший в гости, и вызвал полицию.

Изначально уфимка отрицала свою вину, но следователи выяснили, что в тот вечер к паре никто не заходил, а на одежде женщины обнаружили следы, похожие на кровь. Также выяснилось, что в 2013 году женщина уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений своему мужу. Тогда она также ударила его ножом в пылу ссоры. Под тяжестью собранных доказательств уфимка призналась в убийстве.

- В настоящее время с задержанной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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