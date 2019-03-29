2019-03-29T05:53:02+03:00
Происшествия

В Уфе осудили мошенника, обманувшего в интернете 153 доверчивых покупателя

Мужчина промышлял продажей несуществующих товаров на популярном сайте
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Борис КОКУРИН
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В Уфе осудили 34-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном мошенничестве. В суде было установлено, что с ноября 2016 по октябрь 2017 года мужчина на популярной интернет-площадке подавал объявления о продаже санок, колясок, электромобилей и других детских товаров. Также мошенник являлся администратором групп «Совместные покупки» в соцсетях. Мужчина договаривался с покупателями и просил перечислить деньги на банковские карты своих знакомых, после чего переставал выходить на связь, а деньги тратил на личные нужды. Всего уфимец «развел» 153 покупателя на общую сумму более 3 млн рублей.

- Подсудимый признал свою вину частично, причиненный ущерб возместил также частично, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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