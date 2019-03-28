В скандальном башкирском роддоме работникам выдали ношеные трусы и колготки
Медицинский персонал известного на всю Россию роддома из Салавата получили старые носки и трусы в качестве медицинской ветоши.
Фотография тряпья, полученного младшими медицинскими сотрудниками, появилась в сообществе профсоюза «Действие».
- Концессионеры, в стремлении сэкономить на самом необходимом, выдали медикам для санитарной обработки медицинских помещений и оборудования ветошь из старой одежды, включая ношеные трусы и колготки. То есть такими «труселями», как их прозвали сами медики, и подобными тряпками санитарки должны были обрабатывать, в том числе, операционные столы и кроватки для новорожденных, - рассказали в профсоюзе.
Напомним, что роддом в итоге передали обратно в распоряжение руководства республики.
ИСТОЧНИК KP.RU