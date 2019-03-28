В скандальном башкирском роддоме работникам выдали ношеные трусы и колготки

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-28T15:03:48+03:00

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Медицинский персонал известного на всю Россию роддома из Салавата получили старые носки и трусы в качестве медицинской ветоши.

Фотография тряпья, полученного младшими медицинскими сотрудниками, появилась в сообществе профсоюза «Действие».

- Концессионеры, в стремлении сэкономить на самом необходимом, выдали медикам для санитарной обработки медицинских помещений и оборудования ветошь из старой одежды, включая ношеные трусы и колготки. То есть такими «труселями», как их прозвали сами медики, и подобными тряпками санитарки должны были обрабатывать, в том числе, операционные столы и кроватки для новорожденных, - рассказали в профсоюзе.

Напомним, что роддом в итоге передали обратно в распоряжение руководства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU