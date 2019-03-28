2019-03-28T15:49:11+03:00
Происшествия

В Уфе грабители похитили из «Бургер Кинга» 310 тысяч рублей

Неуклюжие злоумышленники поранились, распиливая сейф, и оставили улики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Необычное ограбление произошло на днях в Уфе. Неизвестные грабители проникли ночью в популярный ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», расположенный в ТРК «Ультра», распилили сейф, где хранилась выручка, и похитили 310 тысяч рублей. На утро руководство ресторана обнаружило пропажу и вызвало полицию. Приехавшие стражи порядка с удивлением обнаружили на месте преступления отпиленную дверь от сейфа и листок бумаги с бурыми пятнами, напоминающими кровь. Скорее всего, незадачливые грабители поранились, распиливая сейф, а потому оставили после себя кучу улик.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»

ИСТОЧНИК KP.RU

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