Вышел на улицу в домашней одежде: в Башкирии разыскивают 59-летнего Радика Ахметзянова

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-28T16:56:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии родные и близкие разыскивают 59-летнего жителя Туймазов Радика Ахметзянова. Он вышел на улицу прямо в домашней одежде 24 марта, и до сих пор от него нет никаких известий. Родные немедленно забили тревогу, поскольку мужчина нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 183-185 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, домашние тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU