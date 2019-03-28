2019-03-28T16:56:00+03:00
Общество

Вышел на улицу в домашней одежде: в Башкирии разыскивают 59-летнего Радика Ахметзянова

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт - Башкортостан"Фото: ДПСО "Лиза Алерт - Башкортостан"
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 59-летнего жителя Туймазов Радика Ахметзянова. Он вышел на улицу прямо в домашней одежде 24 марта, и до сих пор от него нет никаких известий. Родные немедленно забили тревогу, поскольку мужчина нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 183-185 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, домашние тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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