2019-03-28T14:17:55+03:00
Происшествия

Родственники женщины, выбросившей свою дочь из окна в Уфе, рассказали, что толкнуло ее на такой шаг

Молодая мать опасалась, что супруг и его родные отберут у нее ребенка
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас малышка находится у родственников отцаСейчас малышка находится у родственников отца
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Неожиданное продолжение получила история с молодой матерью, которая 13 марта выкинула свою двухлетнюю дочь в окно, а потом попыталась свести счеты с жизнью. Родные 21-летней Айсылу (имя изменено – ред.) рассказали, что ее попросту довели собственный муж и его родственники. Мать женщины поделилась с телеканалом «Вся Уфа», что муж Айсылу часто унижал и поднимал руку на свою жену, не стеснялся ругаться матом при маленьком ребенке и даже обещал избить двухлетнюю девочку, когда та громко плакала.

- Когда девочка кричит, то он сильно трясет ее и орет матом. Моя дочь начала переживать, говорила, что он собирается их убить, спасать надо ребенка, - рассказала Венера Исламгулова.

После той истории в отношении молодой матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и отправили ее под стражу на два месяца. Сейчас девочка, которую уже выписали из больницы, находится на попечении у родственников своего отца. Родную бабушку со стороны матери к девочке не подпускают.

- Я спросила у дочери, зачем она так сделала, - вздыхает Венера Исламгулова. – Она ответила, что ей стала угрожать сестра мужа, и она бросила дочь в окно, потому что не смогла бы без нее жить…

ИСТОЧНИК KP.RU

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