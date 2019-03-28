В Уфе осудят экс-полицейского, промышлявшего грабежом офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-28T13:22:27+03:00

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В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего экс-полицейского патрульно-постовой службы, обвиняемого в грабежах.

Как выяснилось в ходе следствия, с ноября 2017 по октябрь 2018 года полицейский, в свободное от работы время, совершал разбойные нападения на офисы микрозаймов. Злоумышленник действовал в рабочее место, выжидая момент, когда в офисах не было посетителей. Угрожая ножом сотрудникам, он требовал деньги, после чего скрывался с награбленным на такси. Впоследствии сотрудники уголовного розыска выяснили, что один и тот же телефонный номер использовался для вызова такси с адресов, по которым совершались нападения, и вычислили личность подозреваемого.

- Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб, пояснив, что похищенные деньги он тратил на личные нужды. Всего за почти год своей преступной деятельности он похитил из девяти офисов микрозаймов более 390 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU