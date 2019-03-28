2019-03-28T12:14:32+03:00
Общество

Сотрудница московского аэропорта нахамила и показала неприличный жест пассажиру, летевшему в Уфу

Мужчина всего лишь поинтересовался, зачем ему вручили приглашение в бизнес-зал
Яна БАЗЕКИНА
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Неприятный случай произошел на днях в московском аэропорту «Шереметьево». Пассажир, ожидавший вылета в Уфу, на стойке регистрации получил странный флаер с приглашением посетить бизнес-зал. При этом сам пассажир собирался лететь эконом-классом. Желая уточнить – что это за приглашение и как именно им можно воспользоваться, мужчина обратился с вопросами к сотруднице аэропорта, но в ответ, по его словам, получил только неприличный жест.

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Шереметьево», хамоватая сотрудница уже уволена. При этом в ходе служебной проверки выяснилось, что дело обстояло несколько иначе. Мужчине вручили рекламный флаер, который не дает права на бесплатное пребывание в бизнес-зале, поэтому сотрудник аэропорта мотивированно отказала в допуске и предложила приобрести услугу по установленным тарифам. Когда пассажир вновь подошел к стойке регистрации потребовал пропустить его в бизнес-зал, сотрудница уже не стала утруждать себя вежливыми объяснениями.

- В результате сотрудник бизнес-зала проявила непрофессионализм и неуважение к клиенту, позволив себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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