2019-03-29T08:15:38+03:00
Общество

«Сын задыхался на глазах»: в Уфе медики спасли 21-летнего парня

Его мать поблагодарила медиков в социальных сетях
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

На днях в социальных сетях Уфы появилась запись со словами благодарности врачам скорой помощи Кировской подстанции 365. Уфимка Регина Арсланбекова публично сказала «Спасибо» медработникам Худосову Антону и Исхаковой Гузель.

Женщина поблагодарила медиков, которые спасли ее 21-летнего сына. Известно, что парень с двух лет страдает бронхиальной астмой и живет на ингаляторах.

- По ошибке принял препарат от болей в животе, который вызвал отек квинке. Сын задыхался на глазах. Приехали быстро, оказали квалифицированную помощь и отвезли в больницу. Низкий вам материнский поклон! Если бы не они, сына бы не было уже, - поблагодарила женщина быстро прибывших по вызову медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центробанк подал на банкротство уфимского Роскомснаббанка
«Салават Юлаев» аннулировал триста билетов на домашний матч с «Авангардом»
Пропавший в Башкирии 40-летний Рустам Закиров найден мертвым
В Башкирии водитель погиб при встречном столкновении «десяток»
В Башкирии почти две тысячи вкладчиков рискуют потерять свои деньги
В администрации главы Башкирии произошли кадровые перестановки
Уфимку обвиняют в убийстве своего мужа-дебошира
В Уфе начали сносить крупный гаражный кооператив
В Уфе осудили мошенника, обманувшего в интернете 153 доверчивых покупателя
Стали известны подробности гибели пропавшей 38-летней женщины из Башкирии
В Башкирии из-за хлопка газа вспыхнул пожар, в котором пострадал один человек
В Башкирии директор фирмы пытался дать взятку приставам, чтобы вернуть 38 млн рублей
Многодетная уфимка годами издевалась над четырьмя детьми
В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 21-летнюю Диану Кайнову