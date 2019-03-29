«Сын задыхался на глазах»: в Уфе медики спасли 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-29T08:15:38+03:00

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На днях в социальных сетях Уфы появилась запись со словами благодарности врачам скорой помощи Кировской подстанции 365. Уфимка Регина Арсланбекова публично сказала «Спасибо» медработникам Худосову Антону и Исхаковой Гузель.

Женщина поблагодарила медиков, которые спасли ее 21-летнего сына. Известно, что парень с двух лет страдает бронхиальной астмой и живет на ингаляторах.

- По ошибке принял препарат от болей в животе, который вызвал отек квинке. Сын задыхался на глазах. Приехали быстро, оказали квалифицированную помощь и отвезли в больницу. Низкий вам материнский поклон! Если бы не они, сына бы не было уже, - поблагодарила женщина быстро прибывших по вызову медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU