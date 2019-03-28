2019-03-28T10:52:05+03:00
Общество

Геннадий Онищенко объяснил, почему расходятся цифры зарплат башкирских врачей

Первый зампред комитета по образованию и науке считает, что правда где-то посередине
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ИА "Национальная служба новостей"Фото: ИА "Национальная служба новостей"
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Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, почему возникло расхождение между официальной и реальной зарплатой медиков в салаватском роддоме. В интервью с ИА «НСН» он заявил, что не думает, что директор роддома или его сотрудники говорили неправду.

- Сотрудники могли показывать ту зарплату, которую получили за последний месяц. При этом по итогам месяца им могли выплатить премию, которая потом идет в подсчет средней заработной платы. Или это могли быть разовые выплаты из бюджета республики, которые также не засчитываются в заработную плату.

Таким образом, как полагает Онищенко, если суммировать все выплаты за год и разделить на 12 месяцев, то вполне может получиться сумма, которую озвучила Альбина Фатыхова на выступлении перед членом Совета по правам человека.

- Если бы медсестры показали все свои выплаты за год, можно было бы судить, кто прав, - добавил Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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