2019-03-28T11:27:09+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски молодого отца Григория Михайлова

Мужчина ранее пропал на личном автомобиле
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 28 марта, в Башкирии прекратили поиски 34-летнего Григория Михайлова, который три дня назад пропал на личном автомобиле. Об этом сообщила сестра жены мужчины. К счастью, молодой отец жив и здоров.

- Он ездил по работе, в итоге застрял в какой-то глухой деревне, не мог машину вытащить. Сети там не было. Сегодня вышел на связь, сказал, что с ним все нормально, ему помогли. Скоро приедет домой, - рассказала «Комсомолке» Наталья.

Напомним, поиски Григория начались 25 марта в Белебеевском районе Башкирии. Он уехал по работе на ВАЗе и пропал. Дома его ждали супруга и маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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