В Башкирии прекращены поиски молодого отца Григория Михайлова
Мужчина ранее пропал на личном автомобиле
фото: соцсети
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Сегодня, 28 марта, в Башкирии прекратили поиски 34-летнего Григория Михайлова, который три дня назад пропал на личном автомобиле. Об этом сообщила сестра жены мужчины. К счастью, молодой отец жив и здоров.
- Он ездил по работе, в итоге застрял в какой-то глухой деревне, не мог машину вытащить. Сети там не было. Сегодня вышел на связь, сказал, что с ним все нормально, ему помогли. Скоро приедет домой, - рассказала «Комсомолке» Наталья.
Напомним, поиски Григория начались 25 марта в Белебеевском районе Башкирии. Он уехал по работе на ВАЗе и пропал. Дома его ждали супруга и маленький ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU