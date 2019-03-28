2019-03-28T10:23:55+03:00
Происшествия

Экс-глава Нефтекамска обвиняется в незаконном выделении служебной квартиры

Общий ущерб городской администрации составил около 1,9 млн рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: kommersant.ruФото: kommersant.ru
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В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Нефтекамска, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном выделении служебной квартиры.

Как выяснили следователи, в мае 2014 года чиновник предоставил служебную двухкомнатную квартиру в Нефтекамске заместителю начальника местного отдела полиции. В феврале 2015 года глава администрации вывел квартиру с жилищного фонда города и заключил с полицейским договор социального найма, хотя ни сам получатель, ни члены его семьи малоимущими не являлись. В итоге полицейский и его семья незаконно получили в подарок двухкомнатную квартиру, а городской администрации был причинен ущерб в 1,899 млн рублей.

- Сам чиновник свою вину не признал. В ходе следствия он был отстранен от занимаемой должности, а в марте 2019 подал заявление о досрочном увольнении. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и скоро будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Квартира передана обратно муниципалитету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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