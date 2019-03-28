Стали известны подробности гибели пропавшей 38-летней женщины из Башкирии

СЕГОДНЯ 20:34 2019-03-28T20:34:16+03:00

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В Башкирии вчера, 27 марта, нашли тело 38-летней Ляйсан Султановой, которую искали целые сутки. «Комсомолке» стали известны подробности гибели женщины. Как сообщил источник в правоохранительных органах, ее смерть не носит криминальный характер, Ляйсан либо стало плохо, либо она была в состоянии алкогольного опьянения, упала и замерзла.

- Она шла домой от гостей. Замерзла насмерть, - подтвердили родственники.

В следственном комитете по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

- Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Предварительно, признаков криминального характера не установлено, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, Ляйсан пропала 26 марта. Женщина вышла в два часа ночи в районе подстанции БашРЭС в селе Сосновка и пропала. К сожалению, поиски не увенчались успехом, и тело нашли уже на следующий день. У женщины остался 8-летний сын.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Ляйсан.

ИСТОЧНИК KP.RU