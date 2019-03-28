Сотрудники роддома в Башкирии честно рассказали о своих проблемах с зарплатой

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-28T09:47:30+03:00

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В Башкирии не утихают страсти вокруг скандального роддома в Салавате, чьи сотрудники страдают от руководства-концессионеров. Медики убеждены, их попросту выживают, ведь условия работы просто нечеловеческие.

- Примерно год-полтора по указу всех санитарок перевели в уборщики. Говорили, что, если не переведетесь – можете увольняться, - рассказала операционная санитарка роддома в беседе с корреспондентом Ufa1. – Сейчас санитарок остались единицы, в уборщицы перевели всю гинекологию и роддом.

При этом женщина поделилась, что средняя ее зарплата со всеми накрутками и надбавками не превышает 11 900 рублей. Какие уж тут 20 тысяч, о которых гордо рассказывала директор роддома Альбина Фатыхова во время выступления перед членом СПЧ. Также с переходом в концессию пропало молоко за вредность, все же работа с кровью и дезинфицирующими средствами, а также сократился отпуск с 42 до 28 дней.

Еще один врач роддома Галина Дойникова поделилась, что на озвученную зарплату могут претендовать лишь те, кто работает на трех ставках. Сама женщина получила в расчет 56 тысяч рублей и 5 тысяч аванса, но лишь благодаря тому, что работает на двух ставках ив ыходит на 8 ночных дежурств, включая в выходные дни. Средняя же зарплата врача, работающего на одну ставку, включая все надбавки, не превышает 20 тысяч рублей.

- Люди просто продолжают увольняться. Первыми ушли, кому нужен был медицинский стаж, потом пойдут пенсионеры. В таком ритме, в каком мы сейчас работаем, уже и смотреть на пациентов неохота. А люди хотят помощи нормальной… - сетует Галина Дойникова.

ИСТОЧНИК KP.RU