Погибшие в страшном пожаре в Башкирии женщины были родными сестрами

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-28T08:52:51+03:00

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Трагедия произошла вчера днем, 27 марта, в Стерлибашевском районе Башкирии. Около шести часов вечера в деревне Старый Калкаш вспыхнул бревенчатый одноэтажный дом. Соседи немедленно вызвали пожарных, и уже вскоре возгорание было ликвидировано. На пепелище спасатели обнаружили тела трех женщин 48, 46 и 41 года.

Как выяснилось позже, погибшие являлись родными сестрами и проживали под одной крышей со своей пожилой матерью. В этот день пенсионерка со страшим сыном отправилась в больницу. Сейчас безутешной женщине оказывают помощь психологи.

В сельсовете семью охарактеризовали как неблагополучную. Все погибшие женщины часто выпивали, нигде не работали, вели распутный образ жизни.

- Они жили с 74-летней мамой. Женщина в тот день со старшим сыном уехала в больницу, приехала в деревню, а тут пожар, все дочери погибли. Вероятно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, потому что проверка, которая была недавно, показала, что с проводкой у них все хорошо, - рассказали в сельсовете. - Все женщины были не замужем, у них остались старшие дети от первых браков.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пожарные эксперты и дознаватель МЧС России. Также в Стерлибашевский район выехал начальник ГУ МЧС России Марат Латыпов, который провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699708" frameborder="0"></iframe> В страшном пожаре в Башкирии погибли три женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU