2019-03-28T09:18:10+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина за рулем «Киа Пиканто» сбила пешехода

По словам водителя, мужчина выбежал на дорогу на красный свет
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера днем, 27 марта, в Башкирии произошло ДТП с участием пешехода. В Октябрьском, на пересечении улиц Садовое Кольцо и Нуркаева, автомобиль «Киа Пиканто» на регулируемом перекрестке сбил мужчину. Как объяснила водитель иномарки, 47-летняя жительница Туймазинского района, пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть, хотя горел красный свет.

Пострадавшего с травмами увезли в больницу, а обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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