Радий Хабиров обещал провести честные выборы в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-28T08:19:37+03:00

Такое заявление он сделал на выездном заседании Совета по правам человека

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Накануне в Уфе в «Конгресс-холле Торатау» прошло выездное заседание Совета по правам человека при президенте России. Члены совета настоятельно рекомендовали врио главы Башкирии провести максимально прозрачные и честные выборы главы республики. Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

В ответ на рекомендацию от членов СПЧ Радий Хабиров заявил, что лучше организует честные и легитимные выборы, чем потом будет доказывать, что он был честен. Как видно, Хабиров полностью уверен в своей победе.

Уверенности в предстоящей победе Хабирова добавило объявление о начале приема заявок на праймериз регионального отделения «Единой России». Как известно, сам Хабиров будет баллотироваться на пост главы от партии власти. До 10 апреля партия будет принимать заявки от потенциальных конкурентов действующего врио главы республики. Уже сейчас в число его предполагаемых соперников вошли депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU