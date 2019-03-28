В Башкирии автомобиль «Киа Рио» опрокинулся на крышу

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-28T08:07:32+03:00

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26 марта, в Башкирии произошло серьезное ДТП. Утром в городе Октябрьском, на улице Кирова, автомобиль «Киа Рио», двигавшийся в направлении поселка Московка, опрокинулся в кювет. Как выяснилось, водитель иномарки, 64-летний местный житель, не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу. С травмами мужчину госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

- Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU