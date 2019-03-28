2019-03-28T06:43:36+03:00
Происшествия

В Башкирии на пожаре погибли три женщины

ЧП произошло в Стерлибашевском районе республики
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Вчера, 27 марта, около шести вечера в деревне Старый Калкаш Стерлибашевского района загорелся жилой одноэтажный бревенчатый дом.

На место оперативно выехали пожарные, пожар, площадью 100 кв.м., был локализован уже через 15 минут. Полное горение ликвидировали еще через 10.

К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены три погибшие женщины 48, 46 и 41 лет.

На место выехал начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.

Также на пепелище работала следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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