2019-03-27T20:33:59+03:00
Спорт

Вадим Евсеев возглавил футбольную «Уфу»

Клуб меняет главного тренера уже второй раз за сезон
Рустем АХУНОВ
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Вадим Евсеев стал тренером футбольного клуба «Уфа»Вадим Евсеев стал тренером футбольного клуба «Уфа»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Футбольный клуб «Уфа» подписал Вадима Евсеева в качестве главного тренера.

По данным пресс-службы клуба, соглашение с новым тренером рассчитано на два года. В первую очередь Евсеев известен как бывший защитник футбольного клуба «Локомотив». В составе московской команды он дважды становился чемпионом России.

Также он знаком футбольным болельщикам за яркую фразу, произнесенную во время матча между сборными России и Уэльса в 2003 году. Тогда защитнику удалось забить единственный в матче гол.

Карьеру тренера Евсеев начал в 2013 году. В последние годы успел поработать на тренерских позициях в «Амкаре», «Анжи» и «Ска-Хабаровск».

Напомним, что в этом сезоне «Уфа» успела сменить двух главных тренеров - Сергея Томарова и Дмитрия Кириченко. Сейчас клуб находится на предпоследнем месте турнирной таблицы РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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