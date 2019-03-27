2019-03-27T19:11:36+03:00
Общество

Глава Избиркома Башкирии уходит в отставку

Хайдар Валеев решил на объяснять свое решение
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Руководитель ЦИК Башкирии уходит в отставкуРуководитель ЦИК Башкирии уходит в отставкуФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покидает свой пост.

Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на самого Валеева, руководивший избирательным аппаратом с 2011 года чиновник уходит в отставку. Причина такого решения остается неизвестной. Информацию о своей отставку Валеев подтвердил, а вот повод рассказывать журналистам не стал.

Уже завтра состоится заседания ЦИК Башкирии, на котором будет принята отставка его председателя.

Напомним, что Валеев возглавлял орган с 2011 года. Его полномочия как руководителя ЦИКа были продлены летом 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии женщина зарезала своего супруга, за то, что тот пил водку прямо из бутылки
Врио главы Башкирии прокомментировал ситуацию с салаватским роддомом
Помощницу «золотого» уфимского прокурора подозревают в афере на 550 тысяч
С 1 апреля все начальные классы Уфы перейдут на пятидневное обучение
Очевидцы о мертворожденном малыше в Уфе: «Люди пытались сделать селфи с трупом, пришлось разгонять»
«БКС Брокер» - надёжный проводник в мире больших финансов
В Башкирии в столкновении автобуса и КамАЗа пострадали четыре человека
Rena RNT открыл тайны сольного концерта 29 марта в Уфе
В апреле в Башкирию придет резкое потепление
В Уфе появится улица Оптимистов вместо улицы Матери
В Стерлитамакском филиале УГНТУ займутся развитием Башкирской технологической инициативы
В Башкирии разыскивают молодого отца Григория Михайлова
Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с УГНТУ
В Башкирии найдена мертвой 38-летняя Ляйсан Султанова, которую искали сутки
В Башкирии задержали пьяную автомобилистку
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
В Уфе в одном из подъездов женщина родила ребенка, малыш умер