Глава Избиркома Башкирии уходит в отставку

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-27T19:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покидает свой пост.

Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на самого Валеева, руководивший избирательным аппаратом с 2011 года чиновник уходит в отставку. Причина такого решения остается неизвестной. Информацию о своей отставку Валеев подтвердил, а вот повод рассказывать журналистам не стал.

Уже завтра состоится заседания ЦИК Башкирии, на котором будет принята отставка его председателя.

Напомним, что Валеев возглавлял орган с 2011 года. Его полномочия как руководителя ЦИКа были продлены летом 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU