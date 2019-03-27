Глава Избиркома Башкирии уходит в отставку
Хайдар Валеев решил на объяснять свое решение
Руководитель ЦИК Башкирии уходит в отставкуФото: Рустем АХУНОВ
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Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покидает свой пост.
Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на самого Валеева, руководивший избирательным аппаратом с 2011 года чиновник уходит в отставку. Причина такого решения остается неизвестной. Информацию о своей отставку Валеев подтвердил, а вот повод рассказывать журналистам не стал.
Уже завтра состоится заседания ЦИК Башкирии, на котором будет принята отставка его председателя.
Напомним, что Валеев возглавлял орган с 2011 года. Его полномочия как руководителя ЦИКа были продлены летом 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU