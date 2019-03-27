Врио главы Башкирии прокомментировал ситуацию с салаватским роддомом

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-27T18:52:07+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с отменой концессионного соглашения по салаватскому роддому.

Напомним, что недавно единственный роддом города Салават попал в историю, прогремевшую на всю страну. На собрании с членами совета по правам человека директор роддома заявила, что работники получают от 21 тысячи рублей. Услышав это, медики, которые находились в актовом зале рассмеялись. Оказалось, что их заработок почти в два раза меньше озвученных официальных чисел. Примечательно, что роддом при этом находился в руках концессионера, получившего медицинское учреждение в пользование на 23 года от руководства Башкирии. Вскоре стало известно, что обе стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию.

- Да, роддом вернется к нам. Мы отправим туда комиссию и посмотрим потребность в ремонте и новом оборудовании. Решим все вопросы за счет бюджета. Люди достаточно настрадались. Поэтому мы в ускоренном темпе разберемся с проблемами, которые не удалось решить в рамках концессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU