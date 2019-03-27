2019-03-27T19:34:42+03:00
Происшествия

Помощницу «золотого» уфимского прокурора подозревают в афере на 550 тысяч

Рустем АХУНОВ
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Помощницу бывшего прокурора Советского района подозревают в афере на 550 тысяч рублейПомощницу бывшего прокурора Советского района подозревают в афере на 550 тысяч рублей
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Помощницу уже бывшего прокуратора Советского района и ее отца подозревают в посредничестве во взяточничестве.

В Следкоме республики сообщили, что информацию об афере им передали сотрудники ФСБ. Оказалось, что в декабре 2017 года 27-летняя помощница Рамиля Гарифуллина узнала, что сотрудник прокуратуры одного из районов Башкирии хочет перевестись в Уфу. Она посоветовала коллеге обратиться к своему отцу, который был в хороших отношениях со скандально известным прокурором Советского района Уфы. Помощь в повышении по карьерной лестнице оценили в 550 тысяч рублей. Деньги в итоге должны были остаться у Гарифуллина.

Средства посредник получил, вот только взяткодатель резко решил сдать его своим же коллегам.

По факту посредничества при получении взятки группой лиц в крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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