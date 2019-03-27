Очевидцы о мертворожденном малыше в Уфе: «Люди пытались сделать селфи с трупом, пришлось разгонять»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-27T16:41:53+03:00

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Мертвого ребенка в уфимском в подъезде общежития в Черниковке родила дворник.

Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на источник, инцидент произошел в одной из общежитий в северной части города. У женщины, которая работает дворником, начались схватки прямо на улице. Очевидцы помогли ей зайти в подъезд, чтобы роды не прошли на холоде.

- По словам женщины, ребенок родился мертвым, хотя могло быть и по-другому. После родов ее доставили в больницу, а труп ребенка остался лежать в подъезде. Его пришлось охранять полицейским, так как местные жители начали его фотографировать и даже пытались сделать селфи. Общежитие там своеобразное, - сообщил информатор.

По предварительным данным Следкома Башкирии, ребенок родился уже мертвым. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства страшной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU