2019-03-27T19:43:39+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина зарезала своего супруга, за то, что тот пил водку прямо из бутылки

ЧП произошло в Туймазинском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Туймазинском районе Башкирии женщина пырнула своего мужа ножом. Ей не понравилось, что тот пьет водку прямо из бутылки.

ЧП произошло на днях. 43-летний пациент с проникающим ножевым ранением брюшной полости поступил в больницу. Его 32-летняя супруга созналась в содеянном и рассказала подробности следователю МВД.

По предварительным данным, супруги около суток употребляли алкогольные напитки вместе со своими знакомыми. В какой-то момент, подозреваемая вышла покурить, а когда вернулась, обнаружила, что ее муж пьет водку прямо из бутылки. Увиденное возмутило женщину, и она стала ругаться с ним, дама разозлилась и нанесла мужчине удар ножом.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Матери несовершеннолетнего ребенка, подозреваемой в преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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