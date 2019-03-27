В Башкирии женщина зарезала своего супруга, за то, что тот пил водку прямо из бутылки
В Туймазинском районе Башкирии женщина пырнула своего мужа ножом. Ей не понравилось, что тот пьет водку прямо из бутылки.
ЧП произошло на днях. 43-летний пациент с проникающим ножевым ранением брюшной полости поступил в больницу. Его 32-летняя супруга созналась в содеянном и рассказала подробности следователю МВД.
По предварительным данным, супруги около суток употребляли алкогольные напитки вместе со своими знакомыми. В какой-то момент, подозреваемая вышла покурить, а когда вернулась, обнаружила, что ее муж пьет водку прямо из бутылки. Увиденное возмутило женщину, и она стала ругаться с ним, дама разозлилась и нанесла мужчине удар ножом.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.
Матери несовершеннолетнего ребенка, подозреваемой в преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU