С 1 апреля все начальные классы Уфы перейдут на пятидневное обучение

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-27T17:43:36+03:00

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Учащиеся первых-четвертых классов с 1 апреля перейдут на пятидневный режим обучения. Об этом сообщили на заседании Горсовета. Отметим, что все школьники Уфы перейдут на «пятидневку» с 1 сентября.

Напомним, что перейти на такой режим предложил врио главы Башкирии. Радий Хабиров сказал, что детям некогда отдыхать , одного выходного ничтожно мало. Руководитель региона отметил, что в субботу детям лучше проводить время с семьей. Из 32-х свободных суббот восемь будут посвящены школе.

«Мы хотели бы, что наши дети выходили из школ здоровыми, счастливыми, красивыми людьми, поэтому я предлагаю перейти на пятидневку», - говорил ранее Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU