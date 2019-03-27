25-летняя жительница Башкирии на протяжении трех лет избивала своих малолетних детей

СЕГОДНЯ 20:46 2019-03-27T20:46:07+03:00

Женщина выгоняла детей на улицу раздетыми и не давала им еду

Изменить размер текста: A A

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Женщина издевалась над своими детьми 2012, 2013 и 2018 годов рождения.

Как сообщили в МВД, малыши проживали с матерью и отчимом. С конца 2017 года по февраль 2019 года дети подвергались наказанию за любую провинность. Ребят выгоняли раздетыми на улицу, не давали им еду, били. Дети не посещали садик и практически не выходили за пределы двора. Даже многие родственники не догадывались об обстановке в семье.

В ходе проверки мать длительное время не сознавалась в том, что это она бьет своих детей и всю ответственность переложила на своего сожителя. Но следствие выяснило, что именно она издевалась над несовершеннолетними.

- Сейчас бабушка детей оформила опеку и собирается забрать их к себе. Мать находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в МВД.

Инспектора ПДН собирают материал на сожителя подозреваемой, который также может быть причастен к систематическим побоям детей.

ИСТОЧНИК KP.RU