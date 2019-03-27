2019-03-27T20:46:07+03:00
Происшествия

25-летняя жительница Башкирии на протяжении трех лет избивала своих малолетних детей

Женщина выгоняла детей на улицу раздетыми и не давала им еду
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Женщина издевалась над своими детьми 2012, 2013 и 2018 годов рождения.

Как сообщили в МВД, малыши проживали с матерью и отчимом. С конца 2017 года по февраль 2019 года дети подвергались наказанию за любую провинность. Ребят выгоняли раздетыми на улицу, не давали им еду, били. Дети не посещали садик и практически не выходили за пределы двора. Даже многие родственники не догадывались об обстановке в семье.

В ходе проверки мать длительное время не сознавалась в том, что это она бьет своих детей и всю ответственность переложила на своего сожителя. Но следствие выяснило, что именно она издевалась над несовершеннолетними.

- Сейчас бабушка детей оформила опеку и собирается забрать их к себе. Мать находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в МВД.

Инспектора ПДН собирают материал на сожителя подозреваемой, который также может быть причастен к систематическим побоям детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вадим Евсеев возглавил футбольную «Уфу»
В Башкирии женщина зарезала своего супруга, за то, что тот пил водку прямо из бутылки
Глава Избиркома Башкирии уходит в отставку
Врио главы Башкирии прокомментировал ситуацию с салаватским роддомом
Помощницу «золотого» уфимского прокурора подозревают в афере на 550 тысяч
С 1 апреля все начальные классы Уфы перейдут на пятидневное обучение
Очевидцы о мертворожденном малыше в Уфе: «Люди пытались сделать селфи с трупом, пришлось разгонять»
«БКС Брокер» - надёжный проводник в мире больших финансов
В Башкирии в столкновении автобуса и КамАЗа пострадали четыре человека
Rena RNT открыл тайны сольного концерта 29 марта в Уфе
В апреле в Башкирию придет резкое потепление
В Уфе появится улица Оптимистов вместо улицы Матери
В Стерлитамакском филиале УГНТУ займутся развитием Башкирской технологической инициативы
В Башкирии разыскивают молодого отца Григория Михайлова
Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с УГНТУ
В Башкирии найдена мертвой 38-летняя Ляйсан Султанова, которую искали сутки
В Башкирии задержали пьяную автомобилистку
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
В Уфе в одном из подъездов женщина родила ребенка, малыш умер