В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь многодетной семье

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-28T07:20:52+03:00

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Сегодня днем, 27 марта, в деревне Новокубово Иглинского района произошел пожар в жилом доме. Известно, что в нем проживает семья с тремя детьми. На место оперативно выехали пожарные – семь человек личного состава и три единицы техники.

К счастью, в доме вовремя сработал пожарный извещатель, и семье удалось вовремя обнаружить и потушить своими силами до прибытия спасателей. Хозяйка дома на момент возгорания находилась на придомовом участке вместе со своими детьми. Она и услышала громкий сигнал пожарного извещателя. Огонь повредил лишь оконную занавеску на кухне. Погибших, пострадавших нет. Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU