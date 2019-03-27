2019-03-27T15:53:58+03:00
Происшествия

В Башкирии в столкновении автобуса и КамАЗа пострадали четыре человека

ДТП произошло в Уфимском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня, 27 марта, в Уфимском районе на автодороге Западный обход Уфы произошла авария с участием автобуса. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 42-летний местный житель за рулём автобуса «Луидор», двигаясь со стороны деревни Ягодная Поляна в сторону Уфы, не уступил дорогу КамАЗу. От удара общественный транспорт съехал в кювет.

В результате аварии две пассажирки автобуса, 61 и 56 лет, доставлены в больницу с различными травмами. Ещё два пассажира, 37-летний мужчина и 43-летняя женщина, после осмотра медиками были отпущены домой.

- Известно, что автобус не был на маршруте. В салоне находились четыре пассажира. Оба водителя не пострадали, - прокомментировали в ведомстве.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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