2019-03-28T06:57:19+03:00
Общество

День 1000 велосипедистов пройдет в Уфе 26 мая

Велопробег пройдет по центральным улицам города
Эльвина АПАРИНА
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фото: Тимур ШАРИПКУЛОВфото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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26 мая в столице Башкирии пройдет традиционный городской фестиваль «День 1000 велосипедистов». В этом году он приурочен к 100-летию образования республики и пройдет в пяти городах региона.

Старт по традиции будет дан на площади имени Ленина, велопробег пройдет по центральным улицам города. В 9 часов начнется регистрация участников, зарегистрироваться можно будет и заранее на сайте фестиваля.

Мероприятие включает в себя массовый велопробег по центральным улицам города, фестивальную программу в точке финиша, включая велосипедные площадки, концерт и мастер-классы.

- На сегодняшний день подготовка к фестивалю идет полным ходом, - сообщили в мэрии.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(937)4785311 Анастасия Короткова, 8(937)8640212 Регина Билалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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