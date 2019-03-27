В Уфе появится улица Оптимистов вместо улицы Матери
Такое решение приняли депутаты Горсовета
фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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Сегодня, 27 марта, на очередном заседании уфимского Горсовета было принято решение назвать одну из улиц в деревне Карпово Калининского района улицей Оптимистов.
Поначалу ее хотели назвать улицей Матери, однако, чиновники решили, что улица с таким гордым названием должна находиться в более значимой части столицы, а не на ее окраине.
Также на карте города появятся улицы, как Дивногорская, Стремительная, Новогодняя, Нефритовая, Полесье, Черничная, Кизиловая, Нарядная, Рекордная, Мелодичная, Безоблачная, Одуванчиковая.
ИСТОЧНИК KP.RU