В Уфе появится улица Оптимистов вместо улицы Матери

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-27T14:35:17+03:00

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Сегодня, 27 марта, на очередном заседании уфимского Горсовета было принято решение назвать одну из улиц в деревне Карпово Калининского района улицей Оптимистов.

Поначалу ее хотели назвать улицей Матери, однако, чиновники решили, что улица с таким гордым названием должна находиться в более значимой части столицы, а не на ее окраине.

Также на карте города появятся улицы, как Дивногорская, Стремительная, Новогодняя, Нефритовая, Полесье, Черничная, Кизиловая, Нарядная, Рекордная, Мелодичная, Безоблачная, Одуванчиковая.

ИСТОЧНИК KP.RU