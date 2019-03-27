2019-03-27T15:14:53+03:00
Общество

В апреле в Башкирию придет резкое потепление

Температура воздуха поднимется до +10 градусов
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Второй месяц весны в Башкирии ожидается теплым и сухим. Прогноз, который был дан метеорологами, подтвердился.

По данным синоптиков, осадков выпадет меньше, чем положено по климатическим нормам. Температура воздуха ожидается выше, чем обычно.

Так, 1-го апреля в регионе ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха составит +4, +6 градусов. Такой характер погоды сохранится в первую неделю месяца. 5-го апреля и вовсе воздух прогреется до +10 градусов. Самое время переодеваться в легкие курточки и башмачки.

Небольшие дожди пройдут лишь во вторую неделю с – 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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